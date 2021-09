Gruppe B: Götze trifft, Monaco siegt knapp

Mario Götze (Mitte) und Philipp Max von PSV Eindhoven

PSV Eindhoven - Real Sociedad 2:2 (1:2). Mario Götze brachte die PSV in Führung (32.), aber Adnan Januzaj (34.) und Alexander Isak (39.) wendeten zunächst das Blatt. Eindhoven gelang zumindest noch der Ausgleich: Cody Gakpo traf zum 2:2.

AS Monaco - Sturm Graz 1:0 (0:0). Monaco tat sich lange schwer, Krepin

Diatta traf dann aber in der 66. Minute nach dem Cesc Fabregas und Aleksandr Golovin ihn in Szene gesetzt hatten.

Gruppe C: Neapel holt 0:2 in Leicester auf

Leicesters Harvey Barnes (r.) beim Torabschluss

Leicester City - SSC Neapel 2:2 (1:0). Ayoze Perez (9.) und Harvey Barnes (64.) legten für Leicester vor, Victor Osimhen gelang für Neapel aber mit zwei Treffern der Ausgleich (69./87.). Außerdem bitter für Leicester: Wilfred Ndidi sah noch Gelb-Rot (90.+3).

Spartak Moskau - Legia Warschau 0:1 (0:0). Lirim Kastrati war der gefeierte Mann bei Legia: Er traf in der Nachspielzeit zum Sieg (90.+1).

Gruppe D: Später Sieg für Piräus

Olympiakos Piräus - Royal Antwerpen 2:1 (0:0). Youssef El-Arabi (52.) erzielte die Führung für Olympiakos, aber Ally Mbwana Samatta schaffte den Ausgleich (75.). Piräus feierte dann einen späten Sieg: Oleg Reabciuk traf in der 87. Minute. Antwerpens Jelle Bataille sah noch Gelb-Rot (90.+1).

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce 1:1 (1:1). Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil brachte Fenerbahce in Führung (10.), aber Sam Lammers glich noch vor der Pause aus (42.).