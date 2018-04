Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League

Nur drei Minuten später kam Sarr erneut zum Abschluss, doch Leipzigs Torwart Peter Gulacsi wehrte seinen Schuss genauso ab wie den Nachschuss von Lucas Ocampos - und dann kam der Gegenzug: Mit dem Konter nach der Doppelchance ging Leipzig in Führung, indem Timo Werner auf der rechten Seite nach innen zog und den Ball flach ins Tor schoss (45.+1).

Gulacsi verhindert Auswärtstor der Gäste

Nach der Pause kam Marseille aber schnell wieder ins Spiel. Andre Frank Zambo spielte Ocampos mit der Hacke an, dessen Schuss aus sechs Metern aber wiederum Gulacsi stark parierte und das Auswärtstor der Gäste verhinderte. "Wir waren am Ende stehend K.o." , sagte Torschütze Werner. Das Auswärtstor der Gäste zu verhindern, sei ein Hauptziel der Mannschaft gewesen.

Mintzlaff: "Hasenhüttl bleibt"

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff versuchte derweil, die Wechselgerüchte um Trainer Ralph Hasenhüttl zu zerstreuen. "Hasenhüttl wird in der kommenden Saison unser Trainer sein" , sagte er im TV-Sender Sport1. Der Trainer ist noch bis 2019 vertraglich an RB gebunden, gilt aber als Kandidat für die Trainerposten beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund.

Wie es weiter geht

Das Rückspiel findet am Donnerstag kommender Woche (12.04.2018) um 21:05 statt. Am Tag darauf nimmt die UEFA die Auslosung des Halbfinals vor, das am 26. April und am 3. Mai ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 16. Mai in Lyon statt.

