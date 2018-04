Atletico Madrid - Sporting Lissabon 2:0 (2:0)

Antoine Griezmann bejubelt seinen Treffer.

Atletico ging gegen Sporting Lissabon nur 22 Sekunden nach dem Anstoß in Führung: Diego Costa fing einen leichtsinnigen Querpass von Sportings Sebastian Coates ab, und bediente Koke im Strafraum, der den Ball ins Tor schob. Sportings Jeremy Mathieu unterlief dann kurz vor der Pause ein Stockfehler, Antoine Griezmann schnappte sich den Ball und vollstreckte frei vor dem Tor (40.).

Die große Chance auf das Auswärtstor für Sporting vergab Fredy Montero in der Nachspielzeit, als er den Ball freistehend aus wenigen Meter weiter über das Tor drosch.

Lazio Rom - FC Salzburg 4:2 (1:1)

Stefan Lainer (l.) und Senad Lulic (Lazio Rom) im Zweikampf

Schon nach acht Minuten führte Lazio mit 1:0 gegen Salzburg: Senad Lulic brachte den Ball im Tor unter, nachdem Dusan Basta ihn von rechts flach in den Strafraum gespielt hatte (8.). Salzburg kam nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff zu einem wichtigen Auswärtstor: Munas Dabbur ging durch den Arm seines Gegenspielers Basta zu Boden, der Torrichter stimmte den Schiedsrichter um, der zunächst weiterspielen lassen wollte. Valon Berisha schoss den Ball vom Punkt unten rechts ins Tor (30.).

Nach der Pause ging Lazio erneut schnell in Führung: Wieder lieferte Basta die Vorlage von rechts, Marco Parolo vollendete mit der Hacke (49.). Die Gäste, die in der österreichischen Bundesliga unter ihrem eigentlichen Namen "Red Bull Salzburg" auflaufen, fanden wiederum eine Antwort: Takumi Minamino kam rechts im Strafraum frei zum Schuss und erzielte so das 2:2. Doch Felipe Anderson mit einem sehenswerten Solo (74.) und Ciro Immobile bei einem Konter (77.) sorgten dann aber für Lazios 4:2-Heimerfolg.

Wie es weiter geht

Die Rückspiele des Viertelfinals finden allesamt am Donnerstag kommender Woche (12.04.2018) um 21:05 statt. Am Tag darauf nimmt die UEFA die Auslosung des Halbfinals vor, das am 26. April und am 3. Mai ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 16. Mai in Lyon statt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 05.04.2018, 22:50 Uhr

nch/sid/dpa | Stand: 05.04.2018, 22:50