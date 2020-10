Auslosung mit mehreren Einschränkungen

Simpel ist bei den Auslosungen der UEFA ansonsten wie gewohnt wenig. Es gelten mehrere Einschränkungen, wer in welcher Gruppe spielen darf und wer nicht.

In der Gruppenphase sind Spiele zwischen Klubs aus demselben Land generell ausgeschlossen.

Wegen des Kriegs in der Ostukraine sind Begegnungen zwischen russischen und ukrainischen Mannschaften zumindest in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Die Gruppen werden in zwei Hälften geteilt: A bis F und G bis L. Spielt die eine Hälfte Donnerstags um 18.55 Uhr, muss die andere Hälfte um 21 Uhr umgekehrt. Um bei Fernsehübertragungen zu verhindern, dass Teams aus einem Land zu selben Zeit spielen, werden "TV-Paare" gebildet. Aus der Bundesliga bilden Bayer leverkusen und die TSG Hoffenheim ein "TV-Paar". Wird Leverkusen in die erste Hälfte des Tableaus gelost, spielt Hoffenheim automatisch in einer der Gruppen G bis L.

Der Spielplan wird nach der Auslosung anhand der per Zufallsprinzip zugewiesenen Gruppenpositionen erstellt. Doch auch hier gibt es Einschränkungen: Spiele am selben Spieltag in einer Stadt sollen genauso ausgeschlossen werden wie Spiele in extrem kalten Regionen am letzten Gruppenspieltag im Dezember.

Wer warum in welchem Lostopf liegt

Bayer Leverkusen liegt in Topf 1, die TSG Hoffenheim in Topf 3. Der VfL Wolfsburg war in der Qualifikation an AEK Athen gescheitert.