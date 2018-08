Besondere Brisanz hat das Duell gegen Leipzigs ehemaligen Schwesterklub Salzburg. Die UEFA hatte Europacup-Spiele zwischen beiden Vereinen im Sommer 2017 erst nach wochenlangen Beratungen grundsätzlich erlaubt, obwohl beide Klubs mit Red Bull den gleichen Hauptgeldgeber haben. Zwischen beiden Klubs gab es laut Leipzigs Vorstandsvorsitzenden Oliver Mintzlaff einen Entflechtungsprozess.

Rangnick selbst war von 2012 bis 2015 Sportdirektor beider Vereine. "Beide Vereine wurden schon seit Jahren entflochten. Als ich Salzburg vor drei Jahren verlassen haben, war es der erste Schritt, in den letzten zwei Jahren wurden die Klubs weiter entflochten", meinte Rangnick, "um die Wettbewerbstauglichkeit muss sich keiner Gedanken machen, es werden zwei emotionale und brisante Spiele." Weitere Leipziger Gegner sind Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

Herrlich nimmt Favoritenrolle an

Die vermeintlich leichteste Gruppe erwische Leverkusen mit dem bulgarischen Meister Ludogorets Rasgrad, dem FC Zürich und AEK Larnaka aus Zypern. Rasgrad dürfte den deutschen Fans womöglich noch aus dem Vorjahr in Erinnerung sein, als sich der bulgarische Serienmeister unter anderen gegen 1899 Hoffenheim durchsetzte.

Leverkusens Trainer Heiko Herrlich sagte in einer ersten Reaktion: "Unabhängig von der Auslosung haben wir schon vor langer Zeit ganz klar gesagt, dass wir in unserer Gruppe Erster werden und weiterkommen wollen. Wir sind der Favorit, das nehmen wir an."

Gegner von Champions-League-Format

Frankfurt darf sich auf Gegner von Champions-League-Format freuen. So trifft die Eintracht bei ihrem Europacup-Comeback nach fünf Jahren auf Vorjahresfinalist Olympique Marseille und den italienischen Top-Klub Lazio Rom, dazu wartet in Gruppe H noch Apollon Limassol aus Zypern.

Düdelingen zieht das große Los

Auf den krassen Außenseiter F91 Düdelingen wartet ein ganz besonderes Highlight. Der erste luxemburgische Klub, der sich für die Europa-League-Gruppenphase qualifizierte, bekommt es in Gruppe F mit dem früheren Champions-League-Sieger AC Mailand zu tun. Dazu erhielt Düdelingen in Olympiakos Piräus und Betis Sevilla weitere namhafte Gegner.

Im Vorjahr hatten die deutschen Teams in der Europa League massiv enttäuscht. Der SC Freiburg verpasste die Gruppenphase. 1899 Hoffenheim, Hertha BSC und der 1. FC Köln schieden in der Vorrunde aus. RB Leipzig und Borussia Dortmund stiegen als Gruppendritte der Champions League in der K.o.-Phase ein, kamen aber nicht über das Viertel- und Achtelfinale hinaus.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A

Bayer Leverkusen

Ludogorets Rasgrad

FC Zürich

AEK Larnaka

Gruppe B

FC Salzburg

Celtic Glasgow

RB Leipzig

Rosenborg Trondheim

Gruppe C

Zenit St. Petersburg

FC Kopenhagen

Girondins Bordeaux

Slavia Prag

Gruppe D

RSC Anderlecht

Fenerbahce Istanbul

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

Gruppe E

FC Arsenal

Sporting Lissabon

Qarabag Agdam

Workla Poltawa

Gruppe F

Olympiakos Piräus

AC Mailand

Betis Sevilla

F91 Düdelingen

Gruppe G

FC Villarreal

Rapid Wien

Spartak Moskau

Glasgow Rangers

Gruppe H

Lazio Rom

Olympique Marseille

Eintracht Frankfurt

Apollon Limassol

Gruppe I

Besiktas Istanbul

KRC Genk

Malmö FF

Sarpsborg 08 FF

Gruppe J

FC Sevilla

FK Krasnodar

Standard Lüttich

Akhisar Beldiyespor

Gruppe K

Dynamo Kiew

FK Astana

Stade Rennes

FK Jablonec

Gruppe L

FC Chelsea

PAOK Saloniki

Bate Borissow

Videoton FC

Der Sieger der Europa League wird am 29. Mai in Baku in Aserbaidschan gekürt und qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der danach folgenden Champions League.

dpa/red | Stand: 31.08.2018, 14:25