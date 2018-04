Wenn es um die Nachfolge von Arjen Robben geht, werden beim FC Bayern viele Namen gehandelt. Der Vertrag des Niederländers läuft im Sommer aus, ob er verlängert wird, ist unklar. Doch auch wenn der Rechtsaußen in München bleibt, brauchen die Bayern Ersatz oder zumindest eine Alternative für den mittlerweile 34-jährigen Flügelspieler.

Weit oben auf der Liste steht offenbar der Franzose Florian Thauvin. Der tritt am Donnerstag (05.04.2018) im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League mit seinem Klub Olympique Marseille gegen RB Leipzig an. Bei der 0:1 Hinspielniederlage war er verletzt, die Hoffnungen der Franzosen ruhen nun auf seiner Rückkehr ins Team.

An 27 Toren beteiligt

Die Abwehr der Leipziger sollte gut auf ihn aufpassen. Der 25-Jährige spielt eine Riesen-Saison. In der Ligue 1 war er in 29 Spielen an 27 Toren beteiligt. Damit liegt er auf Platz drei der Scorerliste hinter Neymar (Brasilien) und Edinson Cavani (Uruguay) und ist damit der torgefährlichste Franzose. Vor allem dank Thauvin liegt Marseille in der Tabelle hinter Paris Saint-Germain und dem AS Monaco und punktgleich mit Lyon auf Platz vier.