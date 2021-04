Als sich Karl-Heinz Rummenigge noch so richtig in Rage reden konnte, hat er mal einen Satz geprägt, den die Fans des FC Arsenal zuletzt auch ihrem Coach um die Ohren gehauen haben. "Fußball ist keine Mathematik!" , sagte Hoeneß vor 14 Jahren zum damaligen Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld, es war eine Anspielung auf dessen erlernten Beruf des Mathelehrers.

Poldi und Ribéry ausgewechselt

Hitzfeld hatte es sich damals erlaubt, bei einer 2:0-Führung in einem total überlegen geführten Spiel gegen die Bolton Wanderers seine besten beiden an diesem Abend besten Spieler, Lukas Podolski und Franck Ribéry, auszuwechseln, um sie für das drei Tage später folgende Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart zu schonen. Die Partie in der aus Bayern-Sicht ohnehin verhassten Europa League ging dann noch 2:2 aus, und die Bayern hatten einen handfesten und in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Hauskrach.

Zwei gute Leute auszuwechseln und damit aus einem 2:0 noch ein 2:2 zu machen, ist im Vergleich zu den Rechenspielen von Mikel Arteta allerdings was für Erstklässler. Der Spanier setzt auf eine hochkomplizierte Prozentrechnung, auch für bereits verlorene Spiele. Als kurz vor Weihnachten sogar die Abstiegsränge bedrohlich nah waren, dozierte der ehemalige Arsenal-Kapitän nach einer Niederlage gegen den FC Everton: "Letztes Jahr haben wir das Spiel gegen Everton mit einer 25 prozentigen Siegchance gewonnen. Jetzt hatten wir eine 67-prozentige Siegchance und nur eine neun-prozentige Chance zu verlieren - und wir haben verloren."

Fans schlagen Excel-Tabelle vor

Arteta schaute bei seinen Ausführungen in viele verdutzte Gesichter, aber gestört hat ihn das nicht weiter: "Gegen Burnley war die Chance auf eine Niederlage mit drei Prozent noch niedriger. Und gegen Tottenham mit sieben Prozent ebenfalls." Wo genau er diese Wahrscheinlichkeiten hernahm, hat Arteta nicht erklärt, die Fans verstanden nur, dass beide Duelle trotz der geringen Wahrscheinlichkeit verloren gegangen waren.

Ein Arsenal-Anhänger twitterte darauf hin, dass man die Spiele vielleicht besser in einer Excel-Tabelle statt auf dem Rasen austragen möge. Ein anderer hatte in Mathe offenbar auch ganz genau aufgepasst: "Es gibt eine relevante Statistik. Die Chance, dass wir letzte Woche gegen Everton verloren haben, liegt bei 100 Prozent."

Viel flanken - auch das ist Mathematik

In der Hinrunde hatte Arteta auch schon einmal die Hoffnung auf das Ende einer Niederlagenserie mit Logik zu begründen versucht. Nach einem 1:2 gegen die Wolverhampton Wanderers zählte der Trainer auf, dass seine Mannschaft den Ball 33 Mal in den gegnerischen Strafraum geschlagen habe. Und schloss daraus: "Wenn wir das weiter konstant machen, werden wir mehr Tore schießen. Das ist reine Mathematik."

Damals hatten die Londoner in zehn Partien nur zehn Tore erzielt. Diesen Durchschnitt von 1,0 Toren haben sie immerhin bis heute aufgehübscht: Nach 31 Spielen stehen 43 Treffer zu Buche, Arsenal ist also bei 1,37 angekommen. Mindestens ein Tor brauchen die Gunners nun auch am Donnerstagabend (15.04.21) zwingend in der Europa League, um doch noch das Halbfinale zu erreichen.

Das Hinspiel gegen Slavia Prag war eine zähe Angelegenheit, in der 86. Minute schien die Sache nach dem Treffer von Pepe doch noch ein gutes Ende zu nehmen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit glich Tomas Holes noch aus - so dass ein 0:0 im Rückspiel nach der Mathematik des Europapokals nicht ausreichen würde.