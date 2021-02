Europa League - Arsenal im Achtelfinale, Götze scheitert mit PSV

In seinem Jubiläumsspiel erreichte der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno die nächste Runde mit dem FC Arsenal. Der frühere Keeper von Bayer Leverkusen jubelte am Donnerstag (25.02.2021) in seinem 100. Match über ein schwer erkämpftes 3:2 (1:0) gegen Benfica. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt.

In Piräus war der ehemalige Dortmunder Aubameyang mit zwei Treffern der Matchwinner (21. Minute/87.), zwischenzeitlich hatten aber Diogo Goncalves mit einem Freistoßtreffer (43.) und Rafa (61.) das Blatt zugunsten Benficas gedreht. Arsenals Kieran Tierney (67.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Piräus jubelt spät bei der PSV

Anders als für Leno kam für seine Landsleute Philipp Max und Mario Götze bei der PSV Eindhoven das Aus in der Zwischenrunde. Zwar gewann das niederländische Team gegen Olympiakos Piräus mit 2:1 (2:0). Doch das reichte nach dem 2:4 im Hinspiel bei den Griechen nicht. Der entscheidende Treffer für Piräus fiel durch Kouka in der 88. Minute.

Manchester United kam nach einem 0:0 gegen Real Sociedad San Sebastian dank des 4:0 im ersten Spiel eine Runde weiter. Dagegen scheiterte Uniteds Liga-Rivale Leicester City überraschend mit 0:2 (0:0) an Slavia Prag. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt. Der AC Mailand mühte sich zu einem 1:1 (1:1) gegen Roter Stern Belgrad und kam durch das 2:2 vor einer Woche auf Grund der Auswärtstor-Regel weiter.

Napoli trotz früher Führung raus

Italiens Pokalsieger SSC Neapel misslang die erhoffte Aufholjagd im eigenen Stadion gegen den FC Granada. Nach dem schnellen 1:0 durch den Polen Piotr Zielinski (3.) wähnte sich Napoli schon auf einem guten Weg, das 0:2 aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch das 1:1 durch Angel Montoro (25.) dämpfte die Hoffnungen der Süditaliener, denen nur noch das 2:1 durch den Spanier Fabian (59.) glückte.

Ausgeschieden ist auch der Spitzenreiter der französischen Ligue 1: Der OSC Lille unterlag nach einem 1:2 vor einer Woche auch im Rückspiel bei Ajax Amsterdam mit diesem Resultat. Der frühere Bremer Davy Klaassen traf für die Niederländer nach 15 Minuten per Kopf, Nach dem Elfmeter-Ausgleich durch Yusuf Yazici (78.) sorgte David Neres zwei Minuten vor dem Ende für den 2:1 (1:0)-Schlusspunkt.