Europa League - Frankfurt gegen Salzburg, Leverkusen gegen Porto, Wolfsburg gegen Malmö

Die deutschen Europa-League-Teilnehmer haben attraktive Zwischenrundengegner erwischt. Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen spielt gegen den FC Porto, Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem österreichischen Serienmeister FC Salzburg zu tun. Der VfL Wolfsburg trifft auf Malmö FF.

Das ergab die Auslosung am Montag (16.12.2019) im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Die Hinspiele werden am 20. Februar ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai.

sid/dpa/red | Stand: 16.12.2019, 13:20