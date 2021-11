Monaco führt die Tabelle mit acht Punkten an. Eindhoven, das als Dritter fünf Punkte aufweist, profitierte von einem Ausrutscher Real Sociedads. Der Tabellenführer der Primera Division kam gegen das bis dahin punktlose Sturm Graz nur zu einem 1:1. Der von Leipzig an die Basken ausgeliehene Alexander Sörloth glich in der zweiten Halbzeit die Führung der Österreicher aus.

Gruppe C: