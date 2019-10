Gladbach bei AS Rom schon unter Druck

" Wir wissen, dass wir was holen müssen. So wollen wir auch auftreten ", sagte Torhüter Yann Sommer am Mittwoch. Was das genau bedeutet, erklärte Gladbachs Trainer Marco Rose: " Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, sondern Druck aufbauen und gut Fußball spielen. "

Ginter und Pléa fallen definitiv aus

Fehlen werden in Rom auf jeden Fall Abwehrchef Matthias Ginter und Torjäger Alassane Pléa. Kapitän Lars Stindl reist wegen der anstehenden Geburt seines zweiten Kindes erst am Spieltag an. Trotz der Ausfälle ist dem Coach aber nicht bange: " Wir jammern nicht, denn wir haben einen guten Kader dabei ", so der 43-Jährige.

Mit fünf Spielen in drei Wettbewerben in den nächsten 14 Tagen steht für den Bundesliga-Spitzenreiter eine Menge auf dem Spiel. " Mit geht es vor allem darum, dass wir die gute Leistung aus den letzten beiden Spielen abrufen ", meinte Rose. Allerdings weiß auch der Trainer, dass mit dem AS Rom " ein ordentliches Kaliber auf uns zukommt ". Immerhin standen die Italiener 2018 noch im Champions-League-Halbfinale.

Gute Bilanz gegen Italiener

Unverwundbar sind die Römer aber sicherlich nicht, denn Paulo Fonseca, der wie Rose zu Saisonbeginn das Traineramt übernommen hatte, muss ebenfalls eine ganze Reihe wichtiger Spieler ersetzen. Außerdem scheinen italienische Mannschaften den Gladbachern zu liegen. In den vergangenen 45 Jahren gab es für den Bundesligisten nur eine Niederlage: Im Februar 2013 bei Lazio Rom.

Stand: 23.10.2019, 19:33