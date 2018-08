Rot gegen Lednev

Vor der Pause enttäuschte Leipzig, obwohl das Team um den wiedergenesenen Timo Werner fast eine halbe Stunde in Überzahl spielte. Bogdan Lednev hatte in der 16. Minute gegen den am Boden liegenden Leipziger Marcelo Saracchi nachgetreten, Schiedsrichter Benoît Bastien zückte folgerichtig die Rote Karte. Ausgerechnet Lednev, der in der ersten Minute beinahe für die Führung der Ukrainer gesorgt hätte. RB-Keeper Yvon Mvogo verhinderte mit toller Parade einen frühen Rückstand.

Doch RB Leipzig wusste diese personelle Überzahl nur in Ausnahmesituationen für sich zu nutzen. In Ansätzen gefährlich wurde das Team immer dann, wenn es schnell nach vorne spielte. Werner (13./17./23.) hatte mehrmals die Chance zur Führung: Erst zog der Stürmer aus 18. Metern ab und hatte in dem brasilianischen Keeper Luiz Felipe seinen Meister, dann rettete Luhansk nach einem Solo von Werner knapp vor der Linie, ehe ein weitere Schuss von ihm abgefälscht wurde.

Werner scheitert knapp

Nach der Pause verschärfte Leipzig das Tempo und erzeugte nun auch mehr Gefahr vor dem Tor der Ukrainer. Eine Flanke von Nordi Mukiele landete links im Strafraum bei Werner, der aus der Drehung direkt abzog, aber an Sarja-Schlussmann Luiz Felipe scheiterte (50.). Wenige Minuten später stand erneut Werner im Mittelpunkt, doch er scheiterte mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz (59.).

Allerdings hatte RB auch Glück, dass Sarja Lugansk einige gute Chancen ausließ. Etwa in Person von Vladislav Kochergin, der auf Vorlage von Oleksandr Karavaev Karavaev nur knapp verzog (58.).

RB macht Druck, trifft aber nicht

In der Schlussviertelstunde drängte Leipzig mit aller Macht auf den so wichtigen Auswärtstreffer. Der fiel nicht mehr, weil auch Yussuf Poulsen (77.) und in der Nachspielzeit auch noch Emil Forsberg (90.+1) scheiterten.

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (30.08.2018) in Leipzig statt. Auf den Sieger warten in der Gruppenphase der Europa League möglicherweise Duelle mit so klangvollen Namen wie AC Mailand oder FC Arsenal.