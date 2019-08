Eintracht Frankfurt hat in seiner Gruppe unter anderem den FC Arsenal und Standard Lüttich, Borussia Mönchengladbach bekommt es mit AS Rom zu tun, der VfL Wolfsburg mit AS St. Etienne.

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 19. September. Der nächste Champion wird am 27. Mai 2020 in Danzig gekürt.