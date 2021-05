Eigentlich kommen Torhüter während eines Elfmeterschießens nicht in die Verlegenheit, selbst als Schütze antreten zu müssen. Es sei denn, sie möchten das. Dass sich zwei Torhüter dabei sogar im direkten Duell gegenüberstehen, ist im Fußball enorm selten. Beim Finale der Europa League zwischen dem FC Villarreal und Manchester United in Danzig bot sich Fans und TV-Zuschauern ein solches Schauspiel - am Ende eines Elfmeterschießen, das an Spannung nicht zu überbieten war und deshalb wohl durchaus als episch zu bezeichnen ist.