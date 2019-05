Hazard soll 130 Millionen Euro kosten

Nach 245 Premier-League-Spielen (85 Tore, 61 Torvorlagen) soll nun aber Schluss sein. Hazard zieht es nach Spanien. Ein Wechsel zu Real Madrid stand bereits nach der herausragenden Weltmeisterschaft 2018 im Raum. Trotz Vertrages bis 2020 soll der Transfer in diesem Sommer zustande kommen - zumindest wenn es nach Hazard geht: "Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt warten wir darauf, was beide Klubs machen."

Die englische Boulevard-Zeitung "The Sun" will erfahren haben, dass Chelsea nach monatelangen Verhandlungen ein Angebot von Real über 130 Millionen Euro akzeptiert haben soll. Hazard, der in Madrid dem Bericht zufolge mehr als 23 Millionen Euro jährlich kassieren soll, würde damit zum viertteuersten Spieler aller Zeiten werden - obwohl er im Sommer 2020 ablösefrei zu haben wäre.

So lange will und kann man in Madrid aber nicht warten. Nach der Horror-Saison mit drei Trainern, Champions-League-Achtelfinal-Aus und zwölf Ligapleiten ist die Zeit für einen Neuaufbau gekommen. Hazard soll vorangehen - und die Sehnsucht der Fans nach einem neuen Superstar in der Post-Ronaldo-Ära erfüllen.

Chelsea kann keinen Ersatz verpflichten

Chelsea verliert nicht nur seinen wichtigsten Spieler, sondern hat aufgrund der Transfersperre nicht einmal die Möglichkeit, das Geld in einen Ersatz zu reinvestieren. Mit Christian Pulisic hat man einen großen Transfer bereits im Winter getätigt. Zudem werden wohl einige der zahlreichen Leih-Spieler an die Stamford Bridge zurückkehren.

Ob Hazard jemals dorthin zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Sein Doppelpack im Europa-League-Finale war sein Abschiedsgeschenk für Chelsea. Nach sieben erfolgreichen Jahren - u.a. mit zwei Meistertiteln, zwei Euro-League-Titeln und einem FA-Cup-Sieg - ist nun Schluss. Das hat Hazard am Mittwochabend klar gemacht: "Mein Traum war es, in der Premier League zu spielen. Das habe ich für einen der größten Clubs gemacht. Nun ist es Zeit für eine neue Herausforderung."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 30.05.19, 22.50 Uhr

Stand: 30.05.2019, 09:30