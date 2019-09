Roses starke Heimbilanz

"Wir wollen gewinnen. Mit allem, was wir haben", sagte Rose und gab seinen Spielern den Auftrag, an große Ziele zu glauben: "Wir müssen die Phantasie haben, dort auch was zu erreichen." Gegen die Wölfe aus Kärnten, in der vergangenen Saison etwas überraschend Meisterschaftsdritter, wollen die Fohlen eine erfolgreiche Rückkehr auf die internationale Bühne seit zwei Jahren feiern. Die Statistiken geben in Gladbach Anlass zur Zuversicht: Rose verlor mit Salzburg keines seiner 13 Europa-League-Heimspiele und gewann elf davon.

Rose scheint das internationale Geschäft zu liegen. Bei zwei Teilnahmen führte der 43-Jährige die Salzburger ins Halbfinale sowie Achtelfinale und schaltete dabei unter anderem Borussia Dortmund aus. Zudem gewann er vor zweieinhalb Jahren mit der U19 der Bullen die UEFA Youth League.

Wolfsberg "scharf wie ein Messer"

Dem Wolfsberger AC stand Rose in der vergangenen Spielzeit viermal gegenüber, die Bilanz: drei Siege, aber zuletzt auch eine Niederlage im April. "Wir fliegen nach Deutschland, um dort scharf wie ein Messer zu sein" , sagte der neue WAC -Trainer Gerhard Struber vor seinem Europacup-Debüt. Rose und Struber kennen sich, beide arbeiteten in den letzten Jahren zeitgleich im RB-Konzern.

Gefahr durch Weissmann

Generell erwartet die Fans im Borussia-Park ein Duell voller RB- DNA . Wolfsberg überzeugt seit Monaten mit schnellem Umschaltspiel und spielerischen Lösungen - eine Philosophie, die Rose auch in Gladbach perfektionieren will. Aufpassen muss die Borussia auf Stürmer Shon Weissman, der sich mit zehn Toren in acht Pflichtspielen in die israelische Nationalmannschaft schoss. - "Eine undankbare Aufgabe, das wird kein einfaches Spiel" , sagte Salzburg-Zugang Stefan Lainer über seine Landsmänner: "Wir wissen, dass sie sehr unangenehm und intensiv spielen. Ich warne davor, den WAC zu unterschätzen."

Strobl am Meniskus operiert

Verzichten muss Rose vorerst auf Tpbias Strobl. Der Defensivspieler wurde am Dienstag am Meniskus operiert und fällt vier bis fünf Wochen aus. Auch Fabian Johnson (Rückenprobleme) steht nicht zur Verfügung. Dafür ist Oscar Wendt nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder spielfähig.

Stand: 18.09.2019, 16:03