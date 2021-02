Leverkusen kommt nicht richtig in Fahrt

Die "Werkself" versuchte früh, die Spielkontrolle zu erlangen, was mäßig gelang. Mannschaftstaktisch agierte Leverkusen im 3-4-3 bei Ballbesitz mit Tah, Dragovic und Tapsoba als Aufbauspieler im Defensivzentrum. Die Young Boys Bern verteidigten diszipliniert und lauerten vornehmlich auf Konter. Mal formierten sich die Schweizer im 4-4-2, mal im 4-5-1 und stellten so oft eine Gleichzahl im Mittelfeld her - was das auf volle Offensivkraft ausgerichtete Leverkusener Spiel ein wenig hemmte. Auch Mittelfeldjuwel Florian Wirtz wurde regelmäßig festgemacht.

Die erste Bayer-Möglichkeit vergab Leon Bailey, dessen Schuss von Bern-Torhüter David von Ballmoos pariert wurde (15.). Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte dann Berns Silvan Hefti mit einer starken Grätsche, dass Leverkusens Stürmer Patrik Schick eine Flanke von Wirtz im Sechzehner verwerten konnte (39.). Der dichte Berner Block im Zentrum stand, Leverkusen kombinierte streckenweise ansehnlich, musste sich aber in Geduld üben.

Schock für B04: Lomb schenkt Bern die Führung

Kurz nach dem Wiederanpfiff dann die eiskalte Dusche für Leverkusen: Torhüter Niklas Lomb, der auch schon beim 3:4 im Hinspiel sowie in der Bundesliga gegen Mainz (zweite Halbzeit) und Augsburg den verletzten Stammtorwart Lukas Hradecky vertrat, unterlief ein folgenschwerer Patzer. Lomb schnappte sich eine abgefälschte Flanke von Meschack Elia, ließ den Ball jedoch im Fallen aus den Händen rutschen und leistete damit den unfreiwilligen Assist für Siebatcheu, der im Fünfmeterraum nur noch lässig einköpfen musste. Schon beim 1:1 gegen Augsburg hatte Lomb das Gegentor verschuldet.