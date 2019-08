Bei der Auslosung am Freitag (30.08.2019) ab 13 Uhr in Monaco ist Wolfsburg im Topf der besten zwölf Teams gesetzt. Das gab die UEFA am späten Donnerstagabend bekannt. Die Niedersachsen gehen dadurch so schwierigen und attraktiven Gegnern wie FC Arsenal, Manchester United und FC Sevilla aus dem Weg. Mönchengladbach und Frankfurt sind im zweiten Topf vertreten.

Im Koeffizienten-Ranking belegt die Eintracht den 24. Platz und schaffte somit gerade noch den Sprung in diese Lostrommel. Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 19. September. Der nächste Champion wird am 27. Mai 2020 in Danzig gekürt.