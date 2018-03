Europa-League-Auslosung: Diese Teams sind im Topf

Denn RB Leipzig könnte auf Red Bull Salzburg treffen - der deutsche Vizemeister und der österreichische Meister haben sich zumindest nach offiziellen Äußerungen und Prüfung der UEFA weit genug voneinander entfernt, um beide in diesem Wettbewerb anzutreten. In Salzburg ist Red Bull Hauptsponsor, in Leipzig Haupteigentümer.

Acht Teilnehmer, acht Länder

Zu den Topfavoriten im verbleibenden Teilnehmerfeld zählen die beiden Brauseklubs aber nicht. Atletico Madrid, das sich beinahe erschreckend mühelos gegen Lokomotive Moskau durchgesetzt hat, und der FC Arsenal, der sich zumindest in der Europa League formstark zeigte und dem AC Mailand keine Chance ließ, sind die heißesten Anwärter auf Europas "kleinen" Pokal.

Weitere Teilnehmer bei der Auslosung in Nyon, die auf das Finale am 16. Mai in Lyon hoffen, sind außerdem ZSKA Moskau, Lazio Rom, Olympique Marseille und Sporting Lissabon. Es gibt im verbliebenen Feld keine "Country Protection" und auch keine Setzliste. Das heißt: Alle Paarungen sind möglich. Die Hinspiele finden am 5. April statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen.

red | Stand: 16.03.2018, 09:21