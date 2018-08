Europa-League-Auslosung: Diese Teams sind im Topf

Bayer Leverkusen ist bei der Auslosung der Gruppenphase der Europa League heute (13.00 Uhr) im Topf der besten zwölf Teams gesetzt. Der Fußball-Bundesligist vermeidet damit ein frühes Europacup-Duell gegen Topteams wie den FC Sevilla, den FC Chelsea oder den FC Arsenal.

Frankfurt und Leipzig in Topf drei

Pokalsieger Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, das durch ein 3:2 im Playoff gegen FK Sorja Luhansk den Einzug in die Hauptrunde schaffte, befinden sich bei der Zeremonie im Grimaldi Forum von Monaco im dritten Topf. Deutsche Mannschaften können in der Gruppenphase, die am 20. September beginnt, noch nicht aufeinandertreffen.

Die 48 Teams werden in zwölf Gruppen gelost. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, bei der dann ebenfalls die acht Gruppendritten der Champions League vertreten sind.

Die Töpfe in der Übersicht

Lostopf 1: FC Sevilla, FC Arsenal, FC Chelsea, Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiew, Besiktas Istanbul, FC Salzburg, Olympiakos Piräus, FC Villarreal, RSC Anderlecht, Lazio Rom.

Lostopf 2: Sporting Lissabon, Ludogorets Rasgrad, FC Kopenhagen, Olympique Marseille, Celtic Glasgow, PAOK Saloniki, AC Mailand, KRC Genk, Fenerbahce Istanbul, FK Krasnodar, FK Astana, Rapid Wien.

Lostopf 3: Betis Sevilla, Qarabag Agdam, Bate Borissow, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö FF, Spartak Moskau, Standard Lüttich, FC Zürich, Girondins Bordeaux, Stade Rennes.

Lostopf 4: Apollon Limassol, Rosenborg Trondheim, Workla Poltawa, Slavia Prag, Akhisar Beldiyespor, FK Jablonec, AEK Larnaka, Videoton FC, Glasgow Rangers, F91 Düdelingen, Spartak Trnava, Sarpsborg 08 FF

Der Sieger der Europa League wird am 29. Mai in Baku in Aserbaidschan gekürt und qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der danach folgenden Champions League.

dpa/red | Stand: 31.08.2018, 09:25