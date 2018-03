Europa League - Leipzig gegen Olympique

Dies ergab die Auslosung am Freitag (16.03.2018) in Nyon. Leipzig hat am 5. April zuerst Heimrecht und reist eine Woche später dann nach Südfrankreich zum Rückspiel.

Mit einem 1:1 bei Zenit St. Petersburg hatte die Leipziger Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl zuvor den bisher größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Seit dem Karlsruher SC 1993/1994 war es bis dahin keinem deutschen Europapokal-Debütanten mehr gelungen, in die Runde der besten Acht einzuziehen.

Salzburg gegen Rom

Die anderen Partien: Der FC Arsenal spielt gegen ZSKA Moskau, Atletico Madrid empfängt im Duell der Königsklassen-Absteiger zuerst Sporting Lissabon, und Lazio Rom bekommt es mit Dortmund-Bezwinger Red Bull Salzburg zu tun.

red/dpa | Stand: 16.03.2018, 13:10