Europa League - Leverkusen trifft auf die Rangers, Wolfsburg gegen Donezk

Sollte sich Eintracht Frankfurt im verlegten Zwischenrundenrückspiel am Freitag (28.02.2020, 18 Uhr) in Salzburg durchsetzen, hieße der nächste Gegner FC Basel. Die Hessen haben das Hinspiel mit 4:1 gewonnen.

Die Paarungen wurden von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bei der Auslosung im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon gezogen. Die Hinspiele werden am 12. März ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Die mögliche Frankfurt-Gastspiel in Basel wäre also nicht von der Absage der Schweizer Sportveranstaltungen betroffen. Die gilt nämlich - Stand jetzt - nur bis zum 15. März

Leverkusen tritt als einziger Bundesligist zunächst auswärts an. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai.

Das Achtelfinale im Überblick

Basaksehir Istanbul - FC Kopenhagen

Olympiakos Piräus - Wolverhampton Wanderers

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk

Inter Mailand - Getafe FC

FC Sevilla - AS Rom

Sieger aus Salzburg/Frankfurt - FC Basel

Linzer AK - Manchester United

sid/dpa/red | Stand: 28.02.2020, 13:20