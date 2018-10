Nur ein überzeugender Sieg gegen Zyperns Pokalsieger und dazu drei Zähler am Sonntag beim Tabellennachbarn SC Freiburg können Herrlich unter dem Bayer-Kreuz aus der Schusslinie bringen.

Vereinsführung hat Herrlich noch nicht angezählt

In Ralph Hasenhüttl steht angeblich schon ein neuer Coach in den Startlöchern, der in der Länderspielpause übernehmen könnte. Bislang haben weder Sport-Geschäftsführer Rudi Völler noch Sportdirektor Jonas Boldt ihren Coach öffentlich angezählt.

Doch hinter den Kulissen wird spätestens seit dem 2:4 gegen Borussia Dortmund vom vergangenen Samstag die Frage gestellt, ob Herrlich noch der richtige Mann ist, um die ambitionierten Ziele des Klubs, die Qualifikation für die Champions League, zu erreichen.