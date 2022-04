Eintracht-Fans-Massen: Barça-Chef Laporta entschuldigt sich

Die spanische Zeitung "Sport" ging mit dem Klub und den Fans hart ins Gericht. "Es ist absolut unzulässig, egal wie man es betrachtet, dass in einem europäischen Spiel, in dem Barça um einen Platz im Halbfinale spielt, das Camp Nou zu einem Dampfdrucktopf wird - aber zugunsten der gegnerischen Mannschaft", schimpfte die Zeitung. Der Klub und seine Mitglieder müssten ernsthaft in sich gehen. "Was gestern Abend im Stadion passiert ist, darf nie wieder passieren!"