Dortmund will den Schwung nutzen

Es wird eine Reise, die die Leitplanken für diese Saison neu justieren wird. Borussia Dortmund will bei RB Salzburg am Donnerstagabend (15.03.2018) die Wende im Achtelfinale der Europa League schaffen. Im Hinspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Stöger mit 1:2 gegen die Österreicher. Und das Bedenkliche an dieser Pleite war - der Erfolg der Gäste war durchaus verdient.

"Die Salzburger haben das gut gemacht. Aber wir haben es zu einem großen Teil auch selbst zu verantworten, dass wir das Spiel zurecht verloren haben" , sagt Stöger mit dem Blick zurück. Seitdem ist zwar nur eine Woche vergangen - und dennoch ist einiges passiert. Die Dortmunder haben Eintracht Frankfurt in einem spektakulären Schlussspurt mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (3:2) geschlagen - und damit die Schaffenskrise beendet?