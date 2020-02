Videobeweis sorgt in Leverkusen für Durcheinander

Szene 2: Elfmeter von Havertz zum 2:0 (57.) wird wiederholt

Auch beim zweiten Videobeweis war die Entscheidung von der Regelseite her korrekt. Portos Torhüter Agustin Marchesin stand vor dem Elfmeterschuss von Kai Havertz deutlich mit beiden Füßen vor der Linie, eher er den Ball parierte. Das ist nicht erlaubt. Dabei hatte Schiedsrichter Vincic den Argentinier vorher noch deutlich darauf hingewiesen, dass mindestens ein Fuß auf der Linie zu bleiben habe.

Nach dem Eingriff des Video-Assistsenten ließ Vincic den Strafstoß wiederholen. Havertz machte es besser und traf zum 2:0. Ungewöhnlich war an dieser Stelle, dass der Video-Assitent überhaupt eingriff. "Das hat mich schon überrascht", so Regel-Experte Feuerherdt. "Anders als die Fifa hat sich die Uefa eigentlich dafür ausgesprochen , die Entscheidung, ob der Torwart vor der Ausführung die Linie berührt ober nicht, den Unparteiischen auf dem Platz überlassen." Die Fifa hatte dagegen bei der Frauen-WM in Frankreich auch diesen Vorgang dem Video-Check unteworfen, so dass einige Elfmeter wiederholt werden mussten.

FAZIT: An dieser Stelle hat sich das Gespann nicht an die Richtlinie der Uefa gehalten. Das Spiel hätte fortgesetzt werden müssen, der Elfmeter nicht noch einmal augeführt werden dürfen. So hätte es eigenen Angaben nach auch Bayer 04-Trainer Bosz gehandhabt: "Ich hätte den Elfmeter nicht wiederholen lassen."

Bei einem Stand von 1:0 wäre allerdings Leverkusen der Gegentreffer von Portos Ze Luis (73.) für das Rückspiel möglicherweise noch teurer zu stehen gekommen. Und eine Kleinigkeit haben die Unparteiischen in ihrem Übereifer auch noch übersehen. "Wenn sie auf Wiederholung wegen Verlassens der Torlinie entscheiden, sehen die Regeln auch eine Gelbe Karte für den Torhüter zwingend vor", so Feuerherdt.

Entscheidung fällt in Porto

Sportlich war Porto aber mit dem zweiten Treffer schon genug bestraft. So müssen die Portugiesen beim Rückspiel am 27. Februar (18.55 Uhr) im heimischen Estadio do Dragao einen Rückstand aufholen. Vielleicht wird dann aber nicht der Videbeweis im Fokus stehen.

Stand: 21.02.2020, 10:49