Europa League - Frankfurt trifft auf Radnicki Nis oder den FC Flora Tallinn

Sportschau. . 00:26 Min. . ARD. Von Mathies Hohm.

Auf Eintracht Frankfurt warten in der zweite Qualifikationsrunde zur Europa League entweder Radnicki Nis (Serbien) oder der FC Flora Tallinn (Estland). Die Spiele der Eintracht werden am 25. Juli und am 1. August stattfinden.