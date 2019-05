Adi Hütter: "Brauchen ein perfektes Spiel"

Sportschau. . 01:47 Min. . ARD. Von HR-Reporter Tim Brockmeier.

Im Halbfinalrückspiel der Europa League will Eintracht Frankfurt das Wunder gegen den klaren Favoriten FC Chelsea schaffen. Ein Auswärtssieg würde für die Elf von Adi Hütter den Einzug in das Finale in Baku bedeuten.