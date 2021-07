Transfermarkt: Leipzig reinvestiert, PSG rüstet auf, und Spanien spart noch

Stattdessen führt ein anderer deutscher Klub noch vor PSG die Rangliste der Spitzen-Ausgaben an. RB Leipzig generierte durch die Verkäufe von Upamecano und Ibrahima Konaté (Liverpool) Geld, das sogleich reinvestiert wurde. Stürmer André Silva (Frankfurt) und Verteidiger Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) wurden eingekauft, die bereits ausgeliehenen Angelino und Benjamin Henrichs fest gebunden.

Borussia Dortmund sucht Sancho-Ersatz

Borussia Dortmund flog bisher unter dem Radar. Lediglich Torwart Gregor Kobel wurde für 15 Millionen Euro aus Stuttgart geholt, ablösefrei kamen in Soumaila Coulibaly (17 Jahre) und Abdoulaye Kamara (16) getreu der BVB-Strategie zwei junge Talente aus der U19 von PSG.

Derweil läuft die Suche nach einem Sancho-Nachfolger für den Flügel. Es halten sich Gerüchte über ein BVB-Interesse an Eindhovens Donyell Malen. Erling Haaland, für den angeblich Chelsea 175 Millionen Euro bieten will, ist beim BVB weiterhin fest eingeplant.

Poker um Gladbachs Ginter

Unterdessen sollen nach Medienberichten an Borussia Mönchengladbachs Innenverteidiger Matthias Ginter in Real, Barca und Atletico Madrid gleich alle drei spanischen Top-Klubs interessiert sein. Womöglich legen also auch die Spanier in dieser Transferperiode doch noch mehr Geld auf den Tisch.

jti | Stand: 20.07.2021, 21:46