Union Berlin bekommt es in der Gruppe E der Conference League mit Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa zu tun. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitag (27.08.2021) in Istanbul.

Im neuen Wettbewerb der UEFA kommt es auch zu Duellen mit riesigem Leistungsunterschied. In der Gruppe C trifft etwa der italienische Traditionsklub AS Rom auf Bodö Glimt aus Norwegen. Der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur bekommt es in Gruppe G mit NS Mura aus Slovenien zu tun, trifft in Stade Rennes aus Frankreich und Vitesse Arnheim aus den Niederlanden aber auch auf schwierige Gegner.