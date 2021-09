Prag mit der Führung, Union früh zu zehnt

Slavia begann stark und belohnte sich mit der Führung. Unions Defensive klärte einen Eckball unzureichend, Prags Alexander Bah traf aus dem Hintergrund mit einem Linksschuss (18.).

Die erste Hälfte missriet für Union völlig, weil Paul Jaeckel zweimal zu langsam war und nach einem Foul (6.) sowie einem Trikotzupfer (39.) folgerichtig Gelb-Rot sah.

Union gleicht aus, Prag findet eine Antwort

In der zweiten Halbzeit gelang Union die Wende. Slavias Taras Kacharaba musste nach einem Zusammenprall mit seinem Mitspieler Aiham Ousou mit einer Kopfverletzung vom Platz. Die Gastgeber wirkten danach zeitweise gehemmt. Unions Trainer Urs Fischer wechselte nach einer Stunde viermal, es folgte der Ausgleich. Becker spielte den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Behrens allein vorm Tor aus elf Metern einschob (70.).

Doch Prag fand in der Schlussphase die Antwort: Robin Knoche hatte einen Schuss von Prags Nicolae Stanciu abgefälscht, der Ball landete vor der Füßen von Jan Kuchta, der nur noch vollenden musste (84.). Wenig später folgte die Entscheidung: Kuchta bediente von rechts den völlig freistehenden Ivan Schranz, der aus 13 Metern ins kurze Eck vollendete (88.).

Nun gegen BVB, Bielefeld und Maccabi Haifa

Für Union Berlin geht es am Sonntag (19.09.2021) in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund weiter. Nach einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (25.09.2021) gibt es das erste Heimspiel in der Europa Conference League (30.09.2021) - dann kommt Maccabi Haifa aus Israel an die Alte Försterei.