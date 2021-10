Union Berlin beklagt harten Polizei-Einsatz in Rotterdam

Dabei sollen mehrere Fans verletzt worden sein. "Wir haben Kontakt mit unserem Sicherheitsbeauftragten. Es gab einen äußerst harten Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten", sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit. Andreas Lattemann, Vorsitzender von Unions Fan-Solidargemeinschaft "Eiserne Hilfe", berichtete von "gezielten Angriffen auf Köpfe der Beteiligten" sowie dem "Einsatz von Schlagstöcken und Hunden".

Zuvor war es zu langen Wartezeiten am Einlass in den Gästeblock gekommen. Hunderte mitgereiste Fans der Berliner standen auch lange nach dem Anpfiff vor den Toren des Stadions De Kuip in den Niederlanden. "Wir wissen um die schwierige Situation vor dem Gästeblock. Wir sind mit mehreren Leuten vor Ort und versuchen eine Lösung zu finden", twitterte der Fußball-Bundesligist während der ersten Halbzeit. Ein Grund für die Probleme wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Am Tag zuvor ebenfalls Attacken

Bereits einen Tag zuvor war es zu gewaltsamen Aktionen in Rotterdam gekommen. Eine rund 25 Personen zählende Gruppe um Union-Präsident Dirk Zingler wollte am Mittwoch in einer Bar unweit des Teamhotels den Abend ausklingen lassen, als eine größere Gruppe angriff und sie mit Tischen und Stühlen bewarf. Eine Person sei festgenommen, eine Person ins Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es. Feyenoord entschuldigte sich für die üblen Attacken und versprach Aufklärung



Das Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam endete am Donnerstagabend 3:1 (2:1). Die Tore für die Heimmannschaft erzielten Alireza Jahanbakhsh (11.), Bryan Linssen (29.) und Luisa Sinisterra (77.). Für Union traf Taiwo Awoniyi (35.).

rbb | Stand: 21.10.2021, 21:39