Maccabi-Fans sollen bei Union-Spiel antisemitisch beleidigt worden sein

Am Rande des Europapokal-Spiels von Union Berlin gegen Maccabi Haifa am Donnerstagabend sind Fans des israelischen Fußballmeisters offenbar antisemitisch beleidigt worden. Zudem soll versucht worden sein, eine Flagge Israels anzuzünden, wie das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Potsdam bei Twitter berichtet.

"Im gemischten Block wurden wir von Union-Fans bedroht, mit Bier beworfen" und unter anderem "als 'scheiß Juden' beleidigt", heißt es in einem Tweet: "Ein Union-Fan hat versucht, die Israel-Fahne einer unserer Zuschauerinnen anzuzünden, was glücklicherweise schnell durch Zivilpolizisten verhindert werden konnte."

Israelische Mannschaft zum ersten Mal im Olympiastadion

Es habe auch Union-Fans gegeben, "die sich gegen dieses Verhalten ausgesprochen haben", hieß es weiter, dennoch sei die Gruppe "sicherheitshalber in den Maccabi-Block gewechselt." Union bat via Twitter um Hilfe bei der Ermittlung der mutmaßlichen Täter.



Die Conference-League-Partie zwischen Union Berlin und Maccabi Haifa war das erste Pflichtspiel einer israelischen Fußball-Mannschaft in dem von den Nationalsozialisten anlässlich des für die Olympischen Spiele 1936 erbauten Berliner Olympiastadions. Union Berlin darf wegen Uefa-Regularien zu Zuschauerkapazitäten seine Heimspiele nicht im eigenen Stadion an der Alten Försterei in Köpenick bestreiten.

Sendung: Inforadio, 01.10.2021, 07:00 Uhr

rbb | Stand: 01.10.2021, 08:20