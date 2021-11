Fischer fordert mehr Effizienz

Das Personal

...hat sich ausnahmsweise mal selbst abgemeldet. Für gewöhnlich übernimmt diesen Part beim 1. FC Union Trainer Urs Fischer auf der Spieltagspressekonferenz. Topscorer Max Kruse kündigte sein Fehlen für das Conference-League-Spiel gegen Feyenoord allerdings bereits unter der Woche selbst an. In den sozialen Medien. "Joa, ich hab es auch gehört", fasste Fischer schlussendlich zusammen. "Dass er sich via Instagram glaube ich gemeldet hat und seine Verletzung ausführlich beschrieben hat. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das Wichtige ist: Es ist keine strukturelle Verletzung."



Kruse ist im Reha-Betrieb, sein Teamkollege Marvin Friedrich dagegen nach einer Corona-Infektion wieder einsatzbereit.

Die Form

Die Eisernen hätten gerne wieder eine Hundert-Prozent-Quote - was das Abrufen der eigenen Fähigkeiten im Spiel betrifft. Beim 2:5 zu Hause gegen den FC Bayern präsentierten sich die Köpenicker in den ersten 30 Minuten zu mutlos und zu passiv, zeigten dann aber in der zweiten Hälfte, wie man mit guter Physis, entsprechendem Zweikampfverhalten und starkem Positionsspiel auf dem Platz auch den Rekordmeister stressen kann.



"Die ersten 35, 40 Minuten haben wir zu leicht die Bälle hergeschenkt, zu leicht auch die Gegentore kassiert", fasste Innenverteidiger Timo Baumgartl die Partie zusammen. "Aber was dann passiert ist, ist ne super Reaktion. Nichtsdestotrotz ist das Ziel, dass wir irgendwann über 90 Minuten das Spiel so spielen können." Auch Trainer Fischer hat in der zweiten Hälfte gegen die Bayern einiges von dem Gezeigten seiner Mannschaft gefallen - abgesehen von der Effizienz.



"Du brauchst noch mehr Konsequenz", mahnt der Schweizer. "Gerade im letzten Spiel gegen die Bayern waren gewisse Möglichkeiten da. Die musst du dann eben auch ausnutzen. Weil du nicht weißt, wie viele Möglichkeiten du bekommst." Gegen die Münchner hatte der 1. FC Union einige - sowohl direkt vor, als auch nach der Pause - ließ den Großteil allerdings ungenutzt.

Der Gegner

Die Mannschaft aus Rotterdam war beim letzten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen eine Nummer zu groß. "Man hat ja gesehen, Feyenoord ist eine Mannschaft, die sehr hoch presst, super Fußballer in ihren Reihen hat und im Angriff über Qualität verfügt", ordnet Baumgartl den kommenden Gegner ein. "Für uns geht es auch über eine Revanche nach dem Hinspiel, da haben wir kein gutes Spiel gemacht." Die Partie in Rotterdam im Stadion De Kuip verloren die Köpenicker mit 1:3.



Das Team aus den Niederlanden führt die Tabelle der Gruppe E an, wäre bei einem Sieg über Union frühzeitig so gut wie durch und fast sicher in der K.O.-Phase. Zur Erinnerung: In der Conference League qualifiziert sich der Gruppenerste direkt für das Achtelfinale, der Gruppenzweite bekommt die Chance, sich über eine extra Runde gegen einen Gruppendritten der Europa-League-Gruppenphase ebenfalls zu qualifizieren.



"Wir müssen einfach versuchen, mit Ball einen Plan zu haben und mit Ball etwas hinzubekommen", schaut Timo Baumgartl, der anderthalb Jahre für die PSV Eindhoven aufgelaufen ist und bereits in der Liga gegen Feyenoord gespielt hat, auf das Duell. "Sie zu bespielen. Das mögen niederländische Mannschaften nicht, das kenne ich aus Erfahrung." Die Basis, um europäisch überwintern und weiterkommen zu können, sei "die Heimspiele zu gewinnen."

Unioner im Fokus

Marvin Friedrich ist nach seiner Corona-Infektion wieder fit - und zwar zu hundert Prozent, wie er selbst sagt. "Ich hatte einen eher leichten Verlauf. Geschmacksverlust, habe nichts mehr gerochen und hatte ein bisschen Husten", erzählt Unions Innenverteidiger im Gespräch im rbb|24. "Ich bin froh, dass ich nichts davongetragen habe und jetzt wieder auf dem Platz stehen darf."



Friedrich gilt als Garant in der Defensive, strahlt die oft zitierte und so wichtige Ruhe auf dem Platz aus, hat eine starke Spieleröffnung und war, zumindest in der vergangenen Saison, noch dazu torgefährlich. Fünf Treffer erzielte der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit, vier davon mit dem Kopf nach Standardsituationen. In dieser steht bei "Torjäger" Friedrich allerdings noch die Null, weshalb er mittlerweile schon von Kumpel und Teamkollege Grischa Prömel aufgezogen wird. "Ich muss also definitiv wieder torgefährlicher werden", gibt sich Friedrich einsichtig.

Besonderheiten

Feyenoord Rotterdam hat auf Nachfrage mehr Tickets erhalten hat als vorgesehen. 5.200 Feyenoord-Fans werden im Olympiastadion erwartet. "Auch wir haben für unser Auswärtsspiel in Prag mehr Karten erhalten, als uns rein formal zugestanden hätten", erklärte Unions Pressesprecher Christian Arbeit auf der Pressekonferenz am Mittwoch.



30.000 Zuschauer*innen sind erlaubt, das Go vom Berliner Senat unter der Einhaltung der 3G-Regel hat der 1. FC Union am Donnerstagnachmittag bekommen. Ausschließlich Mitglieder dürfen Tickets erwerben, es wird keinen freien Verkauf geben. "Das Ziel wird sein, eine Fantrennung durchzusetzen", bekräftigte Arbeit noch einmal und verwies außerhalb des Stadions auf die Berliner Polizei. "Wir alle wissen, dass das in der Stadt äußerst kompliziert ist, deshalb die Anreiseempfehlungen noch mal ganz klar: Unioner sollen möglichst die S-Bahn benutzen, die Gäste aus Rotterdam bitte mit der U-Bahn anreisen." Die Feyenoord-Fans werden entsprechend zu den Stadioneingängen geleitet.

Sendung: rbb24, 3.11.2021, 22 Uhr

rbb | Stand: 03.11.2021, 19:43