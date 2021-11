Berliner Polizei nimmt 71 Fußballfans in Gewahrsam

Die Berliner Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag am Treptower Park sowie vor einer Bar am Mehringdamm 70 Männer und eine Frau festgenommen. Im Rahmen der am Abend stattfindenden Europapokal-Partie Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam vermuteten die Polizisten eine erhöhte Gewaltbereitschaft bei den Festgenommenen.



An mehreren Orten sei es zu "Zusammenrottungen", insbesondere der angereisten Gästefans, gekommen. Die Polizei stellte unter anderem Sturmhauben, Mundschutze und Pyrotechnik sicher.

Bars schlossen frühzeitig

Die Polizei ordnete 58 der insgesamt 71 Personen den Gästefans aus Rotterdam zu. Bei den restlichen Beteiligten handele es sich um Anhänger von Union Berlin und einem Fan von Energie Cottbus.



Die 71 Personen befinden sich derzeit noch in Haft. Eine Richterin oder ein Richter werde im Laufe des Tages über eine "Anschlussgewahrsam" den Personen entscheiden, bedeutet: dass sie auch vom Fußballspiel Union Berlin gegen Feyenoord im Olympiastadion (21 Uhr) ausgeschlossen würden.



Am Mittwochabend stellten einige Gaststätten- und Barbetreiber in Mitte ihren Ausschank vorzeitig angesichts größerer Fan-Ansammlungen ein, von denen einige randalierten oder sich nicht kooperativ verhalten hätten und sich, wie die Polizei mitteilt, "Aufforderungen des Personals" widersetzten. In mehreren Fällen musste die Polizei eingreifen.

Besprühte East Side Gallery

Bereits zuvor gingen die Bilder der besprühten East Side Gallery durch die Medien: In der Nacht zu Mittwoch hatten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zwei vermummte Männer beobachtet, die die Mauerteile beschmierten. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten einen rund 18 mal zwei Meter großen Schriftzug fest, der auf den Fußballverein Feyenoord Rotterdam hindeutet. Im Verlaufe des Mittwochs wurde der Schriftzug mehrfach übersprüht.



Vor dem Duell ist die Sicherheitslage angespannt. Rund um das Hinspiel vor zwei Wochen in den Niederlanden war es zu gewaltsamen Zwischenfällen gekommen. Union-Fans und Polizei waren zusammengestoßen, 75 Personen wurden festgenommen, mehrere Anhänger der Köpenicker mussten ins Krankenhaus.



Union beklagte anschließend einen überharten Einsatz der niederländischen Sicherheitskräfte auch gegen Unbeteiligte. Die Polizei stellte die Situation anders dar: Laut ihren Schilderungen hatte zunächst eine Gruppe von 59 Union-Anhängern vor dem Anpfiff die Konfrontation mit Fans von Feyenoord gesucht. Sie standen demnach im Verdacht, "offene Gewalt vorzubereiten". Weitere 16 Personen wurden unter anderem des Vandalismus und des Besitzes von Feuerwerkskörpern verdächtigt.



Bereits einen Tag zuvor war eine Gruppe um Union-Präsident Dirk Zingler in Rotterdam angegriffen worden.

04.11.2021, 10:15 Uhr

04.11.2021, 10:23