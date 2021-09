Die neue Fußball-Conference-League - Teams, Modus, Prämien

Wer sind die Favoriten, wer die großen Außenseiter?

An Klub-Prominenz mangelt es nicht. Manches Team mit Königsklassen-Ambitionen findet sich im kleinsten Europacup wieder. Das gilt für die AS Rom mit Kult-Trainer José Mourinho. Und auch für Tottenham Hotspur mit Star-Stürmer Harry Kane. Die "Spurs" wollten vor wenigen Monaten noch die umstrittene Super League mitgründen. Einen gewissen Fußball-Charme versprühen Namen wie Alashkert, das erste Team aus Armenien, das eine Europacup-Gruppenphase erreichte. Oder Licoln Red Imps, der Vizemeister aus Gibraltar.

Was gibt es für die Klubs zu verdienen?

So viel Geld wie in der Champions League gibt es im dritten Europacup nicht. Aber es gab schon den ersten Zahltag. Union bekam wie jeder Teilnehmer 2,8 Millionen Euro und 667.500 Euro für Platz 17 der 32 Teilnehmer aus dem Koeffizienten-Pool. Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es 500.000 Euro, für jedes Remis 166.000 Euro. Dann wird pro Runde kassiert. Achtefinale 1,25 Millionen Euro als Gruppensieger, 325.000 als Gruppenzweiter plus 900.000 Euro beim Überstehen der Zwischenrunde, eine Million für's Viertelfinale, zwei Millionen für's Halbfinale, drei Millionen für den Finaleinzug und nochmal zwei Millionen für den Sieger. Für Union Berlin wären also bis zu 15,71 Millionen Euro als Preisgeld drin, plus die noch nicht bezifferten Einnahmen aus dem Marketing-Pool, die erst nach Ende des Wettbewerbs berechnet werden. Insgesamt schüttet die UEFA 235,28 Millionen Euro aus, abzüglich eines möglichen Puffers im Falle von möglichen Corona-Restriktionen.

Wieso spielt Union seine Heimspiele im Olympiastadion?

Die "Eisernen" erfüllen mit ihrem Stadion an der Alten Försterei nicht die UEFA-Kriterien von 8.000 Sitzplätzen. Die Arena in Berlin Köpenick hat nur gut 3.600 Sitzplätze auf der Haupttribüne. Also muss man in die ungeliebte Riesenarena im Westen der Stadt ziehen. Dort sind derzeit laut Corona-Reglement 25.000 Besucher erlaubt - mehr als das eigene Stadion an Fassungsvermögen (22.012) insgesamt hat. Auch auswärts dürfen Union-Fans wieder dabei sein. Für das Spiel in Prag gab es offiziell knapp 2.000 Gäste-Tickets, es wird aber mit mehr Berliner Fans im Slavia-Stadion gerechnet.

Wann wird gespielt?

Die Europa Conference League wird parallel zur Europa League immer donnerstags um 18.45 Uhr und 21 Uhr spielen. Der Dienstag und der Mittwoch gehören weiter exklusiv der Champions League.

Stand: 16.09.2021, 08:00