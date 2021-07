Europa Conference League - der Start, die Hintergründe

Ein Vorteil: Mehr Pause als früher in der Europa-League-Qualifikation

In der neuen Drittklassigkeit Europas ist kein Team direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Alle potenziellen Teilnehmer müssen zu irgendeinem Zeitpunkt in die Qualifikation. Der Bundesligist steigt in der letzten Qualifikationsrunde ein.

Der Vorteil im Vergleich zum früheren Qualifikationsplatz in der UEFA Europa League in den vergangenen Jahren besteht für die Bundesliga darin, dass die Sommerpause nicht verkürzt wird. Die Bundesliga beginnt am 13. August, die Playoffs zur UEFA Europa Conference League finden am 19. und 26. August statt. Früher spielte der Tabellensechste oder je nach Pokalsieger der Tabellensiebte der Bundesliga in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League, was oft mit einem deutlich früheren Ende der Sommerpause verbunden war.

Finanzielle und sportliche Folgen sind für viele Ligen problematisch

Vor allem für mittlere Ligen ist die Einführung der UEFA Europa Conference League problematisch. Denn die UEFA Europa League wird von 48 auf 32 Teams verkleinert und dadurch schwerer zugänglich. Länder wie die Ukraine, die Niederlande, die Türkei, Österreich oder Belgien sind 2021/22 mit ihren Pokalsiegern nicht mehr in der Gruppenphase, sondern nur noch in der Qualifikation zur Europa League vertreten.

Länder wie Griechenland, Serbien, Kroatien oder Schweden werden die Saison sogar komplett in der europäischen Drittklassigkeit verbringen, wenn ihre Meister in der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League verlieren sollten. Denn dann geht die Falltür direkt bis zur Europa Conference League auf und die Pokalsieger dieser Länder spielen ohnehin automatisch nur noch in der Qualifikation zur dritten europäischen Liga. Damit hat der neue Europapokal sportlich und finanziell für manche Ligen möglicherweise negative Folgen, die Spaltung zwischen Groß und Klein in Europa wächst.