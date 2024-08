Playoffs in der Coneference League Chelsea zittert sich nach Europa Stand: 29.08.2024 23:08 Uhr

Der FC Chelsea hat sich mit seinem millionenschweren Star-Ensemble gerade noch in die Conference League gezittert.

Die Blues kassierten am Donnerstag (29.08.2024) im Playoff-Rückspiel bei Servette Genf eine 1:2 (1:1)-Niederlage, schafften aber dank des 2:0 vor Wochenfrist das Weiterkommen.

Nkunku trifft wie schon im Hinspiel

Der frühere Leipziger Christopher Nkunku traf wie schon im Hinspiel per Elfmeter für Chelsea (14.). Nach den Toren von Jeremy Guillemenot (32.) und Enzo Crivelli (72.) musste der Premier-League-Club noch gehörig zittern.



Bei Chelsea stehen derzeit noch fast 40 Spieler unter Vertrag, auch in diesem Sommer wurde wieder für über 200 Millionen Euro eingekauft. Viele Stars sind derzeit außen vor. Der Club, der unter Thomas Tuchel 2021 noch die Champions League gewann, hatte es in der vergangenen Saison als Sechster gerade noch in den internationalen Wettbewerb geschafft.