Polizei-Einsatz überschattet Spiel von Union Berlin

Audio: Wolfsburg enttäuscht in Salzburg: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:54 Min. . ARD. Von Matthias Dröge /Michael Augustin.

Frühes Gegentor, Ausgleich und am Ende doch verdient verloren: Wolfsburg führt seine Negativserie auch in der Champions League fort und verliert in Salzburg mit 1:3. | audio