Mister "Títuli": Mourinho will die AS Rom zu Titelglanz führen

Mister "Títuli". José Mourinho steht in Italien auch dafür. Der 59 Jahre alte Portugiese ist der selbsternannte "Special One". Aber beim Stichwort "Títuli" wissen die Tifose und Tifosi ebenfalls: Es geht um den aktuellen Trainer der AS Rom. 2009 erfand Mourinho dieses portugiesisch-italienische Phantasiewort in einer denkwürdigen Pressekonferenz - um sich seiner gewonnenen Titel zu rühmen. Vor dem Finale der Europa Conference League in Tirana erinnern Italiens Sportmedien daran in Dauerschleife. Denn mit der AS Rom will Mourinho im Endspiel gegen Feyenoord Rotterdam auch die Trophäe im jüngsten europäischen Wettbewerb holen.

Der "Títuli"-Ausspruch Mourinhos hat in Italien ähnlichen Kultstatus wie der "Flasche leer"-Auftritt Giovanni Trapattonis in Deutschland. Mourinho lieferte sich vor 13 Jahren als Trainer Inter Mailands ein Kopf an Kopf Rennen mit der von Luciano Spallettis AS Rom (sic!). Auf eine Schiedsrichterkritik Spallettis nach dem Spiel reagierte Mourinho auf für ihn typisch provokant-überheblicher Manier und watschte seinen Kollegen mit dem Hinweis ab, dieser habe bislang in seiner Karriere "zero títuli" gewonnen.

Seitdem ist "Títuli" in Italien Chiffre für Mourinhos Ergebnis- und Titeldenken. Und triggert aktuell bei den Fans der AS Roma die Hoffnung, der eigenwillige Portugiese könne den Giallorossi endlich, endlich wieder einen europäischen Titel bescheren.