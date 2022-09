Lostöpfe stehen fest EM-Qualifikation - spielt Deutschland freiwillig? Stand: 28.09.2022 08:32 Uhr

Mit dem Ende der Nations League herrscht Klarheit über die Lostöpfe für die Auslosung der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Als Gastgeber ist das DFB-Team qualifiziert - könnte theoretisch aber freiwillig mitspielen.

Von Chaled Nahar

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland:

Spielt Deutschland als Gastmannschaft mit?

Bei der EM 2016 spielte Frankreich in der Qualifikation als Gastteam in einer Gruppe mit, ohne dass die Spiele in der Tabelle berücksichtigt wurden. Könnte auch Deutschland nun außer Konkurrenz mitspielen, um die Termine in den Länderspielfenster zu nutzen?

Grundsätzlich möglich ist das, weil seit wenigen Tagen Klarheit darüber herrscht, dass Deutschland das Finalturnier der Nations League verpassen wird. Da diese Termine nun frei sind, könnte Deutschland wie damals Frankreich eine der Fünfer-Gruppen als sechstes Team auffüllen. So wäre die Mannschaft schon von Beginn an Teil ihres Heim-Turniers und müsste nicht nach Testspielpartnern in den Länderspielfenstern suchen. Die UEFA und der DFB äußerten sich aber bislang nicht zu dem Thema.

Das Vorgehen war zuletzt beinahe üblich, auch bei der Qualifikation für die WM 2022 gab es in Europa eine Gastmannschaft: WM-Gastgeber Katar spielte als sechstes Team in einer Fünfergruppe mit. Bei der WM 2018 war Gastgeber Russland zunächst ebenfalls als Team außer Konkurrenz in einer Gruppe eingeplant. Durch die UEFA-Beitritte von Gibraltar und Kosovo änderte sich die Zahl der Mitglieder aber so, dass die Teilnahme Russlands in einer Gruppe rechnerisch nicht möglich war.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung findet am 9. Oktober um 12 Uhr statt, gezogen werden die Lose in Frankfurt am Main - so oder so ohne Deutschland in irgendeinem Lostopf.

Wer spielt in der EM-Quali mit?

55 Mitglieder hat die UEFA, abzüglich von Gastgeber Deutschland und dem bis auf Weiteres suspendierten Russland sind 53 Teams dabei. Diese 53 Teams werden auf zehn Gruppen verteilt, von denen drei Gruppen sechs Mannschaften haben werden und sieben Gruppen mit fünf Mannschaften gespielt werden.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Es gibt sechs Lostöpfe, Lostopf 1 ist aber unterteilt. Hintergrund: Die vier Teilnehmer des Finalturniers der Nations League müssen zwingend in einer der Fünfergruppen spielen, um genügend Termine für das Finalturnier frei zu haben.

In Topf 1: die Niederlande

Danach geht es mit den übrigen Teams aus Topf 1 weiter, gefolgt von dem Rest bis Topf 6. Aus den Töpfen 1 bis 5 spielt je eine Mannschaft in jeder Gruppe, Topf 6 mit nur drei Teams versollständigt die drei Sechsergruppen.

Die Setzliste für die Qualifikation richtete sich nach der Gesamtrangliste der Nations League. Spannende Gruppen können vor allem durch Lostopf 2 entstehen, da mit Frankreich und England zwei große Namen durch ihre schlechten Leistungen in der Nations League dort gelandet sind. Auch die unteren Töpfe haben spannende Namen: Eine Gruppe mit Italien, Frankreich, Schweden und der Türkei wäre möglich.

Lostöpfe 1 bis 3 Topf 1 Topf 2 Topf 3 Niederlande* Frankreich Ukraine Kroatien* Österreich Island Spanien* Tschechien Norwegen Italien* England Slowenien Dänemark Wales Irland Portugal Israel Albanien Belgien Bosnien-Herzegowina Montenegro Ungarn Serbien Rumänien Schweiz Schottland Schweden Polen Finnland Armenien

*Niederlande, Kroatien, Italien und Portugal werden zunächst separat in die Fünfergruppen A, B, C, D gelost, damit diese Teams Termine für das Finalturnier der Nations League frei haben.

Lostöpfe 4 bis 6 Topf 4 Topf 5 Topf 6 Georgien Slowakei Andorra* Griechenland Nordirland San Marino* Türkei Zypern Liechtenstein* Kasachstan Belarus Luxemburg Litauen Aserbaidschan Gibraltar Kosovo Estland Bulgarien Lettland Färöer Moldawien Nordmazedonien Malta

*Die Teams aus Topf 6 werden als jeweils sechste Mannschaft in die Gruppen H, I, J gelost.

Wie viele Teams qualifizieren sich?

Die zehn Gruppensieger und die zehn Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die EM 2024 in Deutschland. Gemeinsam mit Gastgeber Deutschland stehen dann 21 Teilnehmer fest.

Insgesamt werden 24 Mannschaften dabei sein.

Wie laufen die Playoffs?

Die drei letzten Teams kommen über die Playoffs zur EM. Über die Qualifikationsgruppen kann man die Playoffs allerdings nicht erreichen.

Die zwölf Teams, die in drei Playoff-Turnieren mit je vier Teams spielen, werden über die Nations League ermittelt: Die zwölf Gruppensieger aus den Nations-League-Gruppen der Ligen A, B und C der Nations League 2022/23 haben einen Platz in den Playoffs sicher - falls sie ihn brauchen. Es gibt ein Nachrückverfahren, da sich viele Gruppensieger bereits direkt qualifiziert haben werden. Diese Teams haben derzeit Playoff-Plätze sicher:

Teilnehmer Playoffs EURO 2024 (Stand 27.09.2022) Playoff A Playoff B Playoff C Kroatien Schottland Türkei Spanien Israel Griechenland Italien Bosnien-Herzegowina Kasachstan Niederlande Serbien Georgien

Was ist mit Russland und Belarus?

Russland führt unter Mithilfe von Belarus einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser Krieg mitten im UEFA-Gebiet veranlasste die UEFA, gemeinsam mit der FIFA russische Teams zu suspendieren. Der russische Verband ist weiter Teil von UEFA und FIFA, in den Gremien haben russische Funktionäre immer noch ihre Plätze.

Die UEFA teilte zum Thema lediglich mit, dass "Russland nicht an der Auslosung teilnimmt". Es bleibt also offen, ob es das endgültige Aus für das Turnier ist. Belarus wurde nicht suspendiert, die Mannschaft darf ihre Heimspiele aber nur auf neutralen Plätzen und ohne Fans im Stadion austragen.

Wer darf politisch nicht gegeneinander spielen?

Aufgrund verschiedener politischer Konflikte pflegt die UEFA eine Liste von Spielen, die aus politischen Gründen zunächst in der Auslosung ausgeschlossen sind.

Das sind:

Armenien - Aserbaidschan

Ukraine - Belarus

Kosovo - Bosnien-Herzegowina

Kosovo - Serbien

Spanien - Gibraltar

Hinzu kommen Spiele, die ebenfalls auf dieser Liste stehen, aber durch die Suspendierung Russlands ohnehin nicht möglich sind:

Ukraine - Russland

Kosovo - Russland

Was ist sonst zu beachten?

Bei der Auslosung gibt es noch weitere Einschränkungen. Die erste ist der Winter. Um nicht zu viele Spielausfälle zu riskieren, dürfen maximal zwei der folgenden Teams in derselben Gruppe spielen: Belarus, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen.

Um zu lange Reisen zu vermeiden, dürfen Aserbaidschan, Island und Kasachstan jeweils mit nur einem Team aus einer bestimmten Liste zusammengelost werden. Vor allem bei Kasachstan scheiden viele Ziele aus:

Aserbaidschan mit maximal einem Gegner aus Gibraltar, Island oder Portugal.

mit maximal einem Gegner aus Gibraltar, Island oder Portugal. Island mit maximal einem Gegner aus Armenien, Georgien, Israel oder Zypern.

mit maximal einem Gegner aus Armenien, Georgien, Israel oder Zypern. Kasachstan mit maximal einem Gegner aus Andorra, England, Färöer, Frankreich, Gibraltar, Irland, Island, Malta, Nordirland, Portugal, Schottland, Spanien oder Wales.

Wann sind die Spieltermine?