Fortuna erwartet Arminia zum Spitzenspiel

Im Hinspiel gab es auf der Alm einen 2:0-Sieg - laut Fortunen-Trainer Friedhelm Funkel " unser bestes Spiel in dieser Saison ." Auch beim 3:1-Pokalerfolg in Bielefeld waren die Düsseldorfer gut drauf. „ Wir haben in beiden Spielen in Bielefeld überragende Leistungen gezeigt “, erinnert sich Funkel. Doch vor der Partei am Freitagabend (16.03.2018, 18.30 Uhr) warnt er: " Wir treffen auf eine gute Bielefelder Mannschaft, die vor allem auswärts stark ist ."

Saibene: " Fortuna wird aufsteigen"

Auch Arminen-Coach Jeff Saibene lobt den Gegner. „ Fortuna wird in dieser Saison aufsteigen, ohne Wenn und Aber ", sagt er, verweist aber auch auf die Qualitäten seiner Elf: " Ich hab Vertrauen in die Mannschaft und bin davon überzeugt, dass Punkte drin sind. "

Doch dafür müssen seine Spieler alles aus sich herauskitzeln. " Um gegen so eine Mannschaft mithalten zu können, müssen wir am Limit spielen ", sagt der Luxemburger. Doch um die Motivation im Team braucht sich der Trainer wenig Gedanken zu machen. " Ein großes Stadion, Erster gegen Fünfter – da ist die Vorfreude riesig ", weiß Mittelfeldspieler Manuel Prietl und sagt selbstbewusst: " Zurzeit haben wir einen Aufwärtstrend, den wollen wir auch am Freitag fortsetzen. "

Spitzenspiel kommt für Schmitz noch zu früh

Bei den Arminen sind außer Nils Quaschner (Reha nach Knie-OP) und Nils Teixeira (krank) alle an Bord. Funkel hingegen muss auf Gökhan Gül, Andre Hoffmann und Linksverteidiger Lukas Schmitz verzichten, der nach einem Magen-Darm-Virus noch zu sehr geschwächt ist. Dafür kehrt Benito Raman wieder in den Kader zurück.