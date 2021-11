Xavi möchte zurück zu Barca - aber sein Klub mauert

"Ich habe große Lust, nach Hause zurückzukehren", sagte der frühere Mittelfeldstar und heutige Coach nach dem Spiel seines Teams gegen Al Duhail (3:3) gegenüber "Mundo Deportivo", wie die Fachzeitung am Donnerstag (4.11.2021) berichtete.

In einer Mitteilung vor dem Match hatte Al-Sadd-CEO Turki Al-Ali wissen lassen: "Die Position des Klubs war von Anfang an klar: Wir wollen unseren Trainer Xavi bei uns behalten und können nicht zulassen, dass er in dieser heiklen Phase der Saison geht."

"Hoffentlich klappt es"