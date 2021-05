Französischer Pokal: Volland verliert mit Monaco Endspiel gegen PSG

Die Monegassen verloren am Mittwochabend (19.05.2021) im Endspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain 0:2 (0:1). Für den Hauptstadt-Klub PSG , bei dem der Ex-Schalker Thilo Kehrer in der Startelf stand, war es der sechste Pokal-Triumph in den vergangenen sieben Jahren.

Monaco, das gegen PSG in der Meisterschaft zweimal gewonnen hatte, verlor das Finale im leeren Stade de France vor den Augen von Präsident Emmanuel Macron nach einem eigenen bösen Patzer. Axel Disasi verlor als letzter Mann den Ball an Weltmeister Kylian Mbappé, der uneigennützig für Mauro Icardi (19.) auflegte. In der Schlussphase machte Mbappé den Sieg perfekt (81.). Der brasilianische Superstar Neymar fehlte wegen einer Sperre.