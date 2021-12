Lizenzierung in der Bundesliga: Mehrere Corona-Lockerungen zurückgenommen

Ebenfalls Pflicht: Dialog mit Fans und Notfallvorsorge

Die Vereine müssen ihre Lizenzierungsunterlagen für die kommende Spielzeit bis zum 15. März einreichen. Die Lizenzierungsordnung beinhaltet dabei auch erstmals klare Kriterien für den Dialog zwischen Klubs und Fans. Demnach müssen sich die Vereine künftig in strukturierten Dialogformaten mit ihren Anhängern austauschen und deren Meinung zu unterschiedlichen Themen einholen. Regelmäßig sollen daran auch die Führungskräfte der Klubs teilnehmen.

Dies beschlossen die Vereine ebenso auf ihrer Sitzung in Frankfurt am Main wie die neuen Richtlinien im Bereich der Notfallvorsorge. Demnach muss das medizinische Personal künftig jährlich an Notfallschulungen teilnehmen. Zudem sind die in den meisten Stadien ohnehin bereits als Standard vorhandenen automatisierten externen Defibrillatoren für jede Spielstätte fest vorgeschrieben.

Ab 2023: mehr Nachhaltigkeit verankert

Zudem verabschiedete die Mitgliederversammlung einen Grundsatzbeschluss, der ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in der Satzungspräambel des Ligaverbandes verankert. Wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien wurden als neue Kategorie in die Lizenzierungsordnung aufgenommen.