Salah führt Ägypten ins Halbfinale des Afrika Cups

Ägypten siegte gegen Marokko mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung und trifft nun im Halbfinale auf Gastgeber Kamerun.

Salah gelang zunächst in der 53. Minute mit seinem zweiten Turniertreffer der Ausgleich, nachdem Marokko durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sofiane Boufal (6.) früh in Führung gegangen war. In der Verlängerung legte der 29-Jährige nach einem Solo über die rechte Seite perfekt für Trezeguet auf, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste (100.).