Szoboszlai und Silva treffen

Mit Trainer-Platzhalter Achim Beierlorzer gewann der Fußball-Bundesligist am Dienstag (07.12.2021) das letzte Gruppenspiel in der Champions League gegen Gruppensieger Manchester City mit 2:1 (1:0). Vor leeren Rängen entschieden die Leipziger das Fernduell mit dem FC Brügge, der parallel bei Paris Saint-Germain verlor, für sich. Dominik Szoboszlai brachte RB in der 24. Minute in Führung, André Silva erhöhte mit seinem dritten Saisontreffer in der Königsklasse (71.) auf 2:0, mit einem Flugkopfball erzielte Riyad Mahrez den Endstand (76.).