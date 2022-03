RB-Chef Mintzlaff wehrt sich gegen Spendendiskussion

"Diese Diskussion kotzt mich total an. Jeder soll erst einmal bei sich selber anfangen", sagte der 46-Jährige bei Sport1 vor dem Pokal-Viertelfinale bei Hannover 96. "Das ist mir zu viel Symbolpolitik. Dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben und diese auch wahrnehmen, daran besteht gar kein Zweifel. Die, die jetzt fordern, die sollen das und das spenden, die sollen erst einmal selber spenden."

Kampflos im Viertelfinale

Leipzig steht in der Europa League im Viertelfinale, weil Achtelfinalgegner Spartak Moskau von der Europäischen Fußball-Union UEFA nach der Invasion Russlands in die Ukraine gesperrt worden ist. Für das Erreichen des Viertelfinales bekommen die Teilnehmer einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. "Vielleicht machen wir gar nicht bekannt, was wir machen", sagte Mintzlaff im Gespräch mit Sport1-Moderator Thomas Helmer und Experte Stefan Effenberg: "Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch nicht nur eurer Phrasenschwein beim "Doppelpass" spendet, sondern etwas tiefer in die Tasche greift."