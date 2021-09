Premier League

Diesen Termin setzte das Gericht in der westenglischen Stadt Chester am Freitag (10.09.2021) fest. Dem 27-Jährigen werden Vergewaltigung in vier Fällen sowie ein weiterer sexueller Übergriff zur Last gelegt. Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben, eines der vermeintlichen Opfer war minderjährig.

Manchster City hat den Linksverteidiger wegen der Vorwürfe suspendiert. Er sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft in Liverpool, ein Gericht hatte eine Freilassung gegen Kaution verweigert.