DFB-Präsident: Kandidat Neuendorf und die Quereinstiege

Bis 1999 blieb er alledings in Bonn, dann wechselte er zur "Mitteldeutschen Zeitung" nach Halle in die Chefredaktion. Sein Netzwerk war in all den Jahren seit dem 1989 bei der Nachrichtenagentur Reuters begonnenen Volontariat groß geworden, wohl deshalb sei 2003 ein Anruf aus dem Willy-Brandt-Haus gekommen, der den Seitenwechsel einleitete.

Neuendorf wurde Sprecher des Parteivorstands der SPD in Berlin, ging 2004 zurück in den Westen und wurde Pressesprecher der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten, später Landesgeschäftsführer der Partei in Düsseldorf, 2012 dann Staatssekretär.

Inhalte erst auf Deutschlandtour

Als Neuendorf nach seinem Studium der Neueren Geschichte, Politologie und Soziologie in Bonn und Oxford in den Beruf einstieg, hatte er seine aktive Zeit als Fußballer beim FC Grenzwacht Hürtgen ( "Ich bin heute noch stolzes Mitglied." ) schon hinter sich. Eine schwere Knieverletzung zwang ihn noch bei den Junioren zum Aufhören: "Aber ich habe mich für alles weiter interessiert."